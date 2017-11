¿Kendall Jenner quiere ser mamá? Tenemos que decirte algo sobre este rumor en las redes [VIDEO]

En medio de los rumores de embarazo de Kylie Jenner, los cuales habrían quedado descartados con unas fotos difundidas en Snapchat, otro chisme estaba volando en las redes. En este caso, Kendall Jenner es la protagonista.



Por más alucinante que suene, no pocos usuarios estaban hablando de la posibles ansias de la joven modelo de tener un bebé con Blake Griffin, basquetbolista con quien Kendall Jenner no tiene una relación confirmada pero si muchas escenas comprometedoras.



Estas habladurías fueron alimentadas por Life & Style. De acuerdo con el medio, un informante de la familia Kardashian tenía conocimiento de las ganas de Kendall Jenner de ser la mamita más sexy del mundo del modelaje.



"Blake Griffin adora a Kendall Jenner, pero no está listo para asumir tal responsabilidad todavía", agregó el referido informante. Muchos pensaron que ello, de ser verdad, tenía que ver con el romance pasado del deportista, fruto del cual nacieron dos niños.

En este panorama, Gossip Cop se metió de lleno a averiguar si todo era cierto o no. Resultó que ellos encontraron otra fuente que aseguró que el artículo de Life & Style sobre Kendall Jenner era completamente falso.



Todo parece apuntar a que lo señalado por Gossip Cop es confiable. La cantidad de aciertos sobre datos vinculados a Kendall Jenner y otras celebridades avala esto.