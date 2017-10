Kendall Jenner es una 'loca selfie' en la última parodia de Saturday Night Live [VIDEO y FOTOS]

Ser una estrella de la moda no solo hace de Kendall Jenner un 'modelo' a seguir para muchas chicas, sino también un blanco para las bromas y el rico 'troleo' en las redes sociales. Un ejemplo de este último se pudo ver en la última emisión del programa Saturday Night Live, donde la actriz Gal Gadot la imitó de una manera magistral.



En medio de las risas, la intérprete de Wonder Woman parodia a Kendall Jenner. Como si fuera poco, la israelí también usó una peluca rubia para enfundarse en la piel de Gigi Hadid, amiga de la integrante del clan Kardashian.



En el sketch, 'Kendall Jenner' aparece con su móvil mientras habla con 'Gigi' y 'Bella Hadid', para luego tomarse un selfie. Como si fuera poco, también vemos un 'avance' del show El mundo de Kendall, donde la musa está 'perdida' en su casa.



En las redes, los seguidores de Kendall Jenner han tenido todo tipo de reacciones. Si bien la mayoría no pudo contener las carcajadas por la parodia, un grupo no tomó muy bien que su ídolo sea tratado como una tonta o 'cabeza de chorlito'.



El video ya cuenta con más de 9 mil likes en YouTube, donde tiene más de 494 mil reproducciones. Todo apunta a que la cifra de ambos aspectos subirá como la espuma, al paso que sigue el debate entre los que defienden la parodia a Kendall Jenner y los que la critican.

REALITY PROPIO

En el sketch de Saturday Night Live tomó como punto de partida que 'Kendall Jenner' tiene un reality propio. ¿Acaso esto es posible? Pues, la posibilidad de que la joven tenga un programa propio fue descartada por su madre, Kris Jenner, recientemente.



"Con su carrera de modelaje, ella está muy ocupada. Si no está en una pasarela, se encuentra en una sesión de fotos para una campaña o viajando por el mundo para cumplir sus responsabilidades en el mundo de la moda. Ella de una chica bastante atareada", sostuvo la matriarca de la familia Kardashian sobre el tiempo de Kendall Jenner.