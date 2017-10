Kendall Jenner es la 'Reina de corazones' de Instagram y acá te decimos el motivo [VIDEO] 

Kendall Jenner es una de las modelos que marca tendencia en las redes sociales. Y es que ello se debe a la gran cantidad de fans que ostenta en Facebook, Twitter e Instagram, las tres plataformas principales en el mundo.



Tomando como ejemplo la última de las mencionadas, Kendall Jenner tiene más de 83,7 millones de seguidores. Muchos de ellos comentan las publicaciones que la musa coloca, evidenciando que es un personaje muy querido.



Yendo más allá en este punto, una última data sobre el alcance de Kendall Jenner en Instagram podría deslumbrar a miles. Tal como difundió Vogue en una extensa nota, la joven tuvo la foto y el video con la mayor cantidad de likes durante la Semana de la Moda de Milán.



Apodada por Vogue como 'Reina de corazones', Kendall Jenner también se llevó una buena ‘porción’ de nuevos hinchas en Instagram en el marco del referido cónclave.

love, Milano 💋 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 5:53 PDT

PROTAGONISTA

A raíz de estas informaciones, cabe preguntarnos el motivo por el que Kendall Jenner no deja de ser protagonista en los medios. Pues, el tema pasa porque, para empezar, ella es una de las integrantes más célebres de la familia Kardashian.



Como parte de este clan, Kendall Jenner cuenta con bastante peso en la producción Keeping Up With The Kardashians. Su participación medular ha llevado a no pocos a querer tenerla en un reality propio, opción que ha sido descartada por la mamá de la belleza.

Además de pertenecer a la famosa familia Kardashian, Kendall Jenner es una de las modelos que abre y cierra festivales a nivel mundial. Su participación es motivo para la presencia de muchos paparazzi en este tipo de eventos.



Por último, los romances que se le adjudican a Kendall Jenner se cuentan por decenas. El último de ellos tiene a Blake Griffin, conocido basquetbolista de Los Angeles Clippers, como galán.