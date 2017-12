Kendall Jenner protagoniza el clip de Navidad más tierno que verás [VIDEO y FOTOS]

Como se ha visto desde hace algunos días, la modelo Kendall Jenner parece estar muy emocionada por la próxima llegada de la Navidad. ¿Acaso espera un regalo de Blake Griffin? Pues, eso no lo conocemos (todavía).



La alegría de Kendall Jenner por la Navidad se ve en las publicaciones que realiza en sus redes sociales. Recientemente, ella y su hermana Kourtney Kardashian y su sobrina Penelope fueron a patinar a una pista de hielo artificial, la cual estaba adornada de acuerdo a la temporada.



Kendall Jenner aprovechó la oportunidad para subir una foto del momento familiar a Instagram. Los fans de la musa no tardaron en manifestar su sentir y dieron like miles de veces apenas colgada la imagen.



SNAPCHAT

Con el pasar de las horas, un video en Snapchat con un filtro alusivo a la Navidad también se hizo popular entre los seguidores de Kendall Jenner. En este, la joven aparece tomando una bebida y chateando por móvil, algo que muchos vieron muy tierno.



El clip fue subido por Kourtney a la plataforma antes mencionada, ocasionado una gran aceptación por parte de los fans de Kendall Jenner. Lo más probable es que veamos muchas más publicaciones suyas con relación a la Navidad en los siguientes días.

¿ACOMPAÑADA?

Varios medios hicieron eco, últimamente, de la posibilidad de que Kendall Jenner pase la Navidad con Blake Griffin. Ambos, como quizá muchos saben, han sido vistos juntos en continuas ocasiones.



Quien abordó, aunque de manera indirecta, el tema fue el basquetbolista. En una entrevista, él sostuvo que va a pasar la Navidad con sus hijos y demás familiares.