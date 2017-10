¿Kendall Jenner disfruta salir con Blake Griffin? [VIDEO]

Tras la salida de una imagen que revelaría que la 'amistad' entre Kendall Jenner y Blake Griffin no está del todo bien, ya que la musa se muestra terriblemente aburrida, los medios han empezado a buscar información de fuentes fiables sobre qué estarían pasando las estrellas.



Fue así que People encontró a un informante que reveló algunas cosas relacionadas a la musa y el deportista. Según el 'topo', Kendall Jenner vería una relación con el basquetbolista de Los Angeles Clippers con buenos ojos, pero con factores que harían que las cosas no vayan como se debe.



"Kendall Jenner está siempre trabajando y viajando, así que una relación a todo motor no es una buena idea. Sin embargo, las cosas están 'calentándose' y ella está segura de estar disfrutando las salidas con él", manifestó la fuente de People.



Además de esto, el entrevistado indicó cómo ve la modelo a su potencial pareja. "Kendall Jenner cree que él es torpe socialmente, pero a su vez genial y sexy", señaló.

¿Y LA FOTO?

Algunos piensan que estas declaraciones solo tratan de poner paños fríos al tema de la mencionada foto 'aburrida' con Blake Griffin en el restaurante. Esta imagen, cabe mencionar, ha puesto de vuelta y media a los hinchas de Kendall Jenner.



Ellos se han agrupado en dos bandos. Los primeros sostienen que la captura de la escena fue algo fortuito, mientras que otros tomaron la foto como una prueba irrefutable de un declive en el coqueteo de Kendall Jenner y Blake Griffin.