Kendall Jenner, cuando era colegiala, salía con engaños de su casa para dormir con su novio [VIDEO]

Ad portas de cumplir 23 años, Kendall Jenner se ha convertido en el centro de la atención de muchos en las redes sociales tras contestar una serie de preguntas picantes, las cuales fueron realizadas en el nuevo espacio de Ellen DeGeneres en la web, Show Me More.



Lo más curioso de todo es que Kendall Jenner no estuvo sola en esta prueba de fuego, a su lado se encontraba Kourtney Kardashian, quien también tuvo que responder la picaresca lista. Las cosas empezaron de una manera suave con consultas algo inocentes.



Tanto Kendall Jenner y Kourtney Kardashian hablaron sobre sus amores platónicos del pasado. La primera de ellas sostuvo que este fue el afortunado (y ahora maduro) actor Mike Vitar, mientras que la segunda indicó que ella se mantuvo prendida de Leonardo DiCaprio.



"Solía escribir mi nombre como Kourtney DiCaprio en todas mis cuadernos", señaló la media hermana de Kendall Jenner. De ahí en adelante, las cosas se plantearon más condimentadas.

NOVIOS

"Solía escaparme y decir que iba a casa de una amiga, pero realmente iba a casa de mi novio y me quedaba a dormir ahí cada noche", fue lo que dijo Kendall Jenner sobre el romance secreto que tuvo con un chico en tiempos de colegio.



En el caso de Kourtney Kardashian, ella reveló que solía tomar el carro de la familia para dar algunas vueltas a pesar de no tener licencia para conducir. Además de estas cosas, ella y Kendall Jenner debieron responder algunas cuestiones más hot como qué parte de su cuerpo les gusta.