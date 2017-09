¿Kendall Jenner podría tener un reality propio? ¡No te imaginas qué dijo la mamá de la musa! [VIDEO]

Kendall Jenner es una de las modelos más populares del planeta, contando con millones de seguidores en sus redes sociales. No es raro que ella abra desfiles y eventos, donde suele ser una de las más seguidas por los paparazzi.



Todo ello ha llevado a muchos pensar que a Kendall Jenner solo le hace falta tener un programa propio. Si bien ella destaca en el reality Keeping Up With The Kardashians, este espacio tiene un enfoque centrado en las vicisitudes de una familia adinerada.



Fue así que Variety buscó, sin escalas, una opinión del interior del famoso clan. La que salió a responder este, así como otros aspectos, fue la mamá de Kendall Jenner, la siempre mediática Kris.



Según dijo la madura celebridad, la musa actualmente está satisfecha con su rol en el programa de E!, el cual ya tiene 10 años en el aire. Además de esto, existen factores que le impedirían a Kendall Jenner asumir la responsabilidad de un reality personal.

"Con su carrera de modelaje, ella está muy ocupada. Si no está en una pasarela, se encuentra en una sesión de fotos para una campaña o viajando por el mundo para cumplir sus responsabilidades en el mundo de la moda. Ella de una chica bastante atareada", dijo con respecto a Kendall Jenner y sus horarios.



VIDA PERSONAL

Pero, ¿es un buen negocio hacer un reality vivencial sobre Kendall Jenner? A primera vista, la respuesta sería un sí rotundo. Su fama de alcance mundial sería una de las cosas que podría pesar al momento de emprender una producción de ese tipo.

Sin embargo, algunos detalles harían naufragar el proyecto, como la vida personal de Kendall Jenner. Los medios suelen reportar varias cosas, basadas en rumores, acerca de los hábitos y romances de la joven porque ella no acostumbra destapar sus cosas públicamente.



¿Acaso ella permitiría que un equipo con cámaras esté con ella casi todo el día para grabar su día a día? Pues, esto es poco probable. Kendall Jenner, a diferencia de otras chicas 'K', ha cuidado en demasía su vida privada.