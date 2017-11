Kendall Jenner: ¿por qué quiso evitar viaje de Scott Disick con Bella Thorne a Cannes? [VIDEO]

Han sido decenas las portadas y titulares los que vincularon a Kendall Jenner y Scott Disick en situaciones de todo tipo. Es más, ambos fueron vinculados sentimentalmente, siendo la musa la que se llevaba gratuitamente el título de 'rompehogares'.



Pero ahora todo parece pintar distinto. Tal como MTV y Teen Vogue indican, en uno de los capítulo de Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner trata de disuadir a Scott Disick de viajar a Cannes con la simpática Bella Thorne.



Antes de entrar en detalles de lo que conversaron, vamos a contextualizar las cosas. Scott Disick y Kourtney Kardashian, una de las hermanastras de Kendall Jenner, tuvieron un mediático romance del cual nacieron tres niños.



Luego de su ruptura, ambos hicieron sus vidas y salieron con distintas personas. En mayo de este año, Kourtney Kardashian y Scott Disick coincidieron en Cannes en compañía de distintas parejas. En ese contexto, la conversación que tuvo Kendall Jenner con su excuñado fue para evitar que este viaje a la mencionada localidad francesa y genere un escándalos para su hermanastra.

"Yo le dije que cancele su vuelo, que cancele el pasaje de ella", sostuvo Kendall Jenner, de acuerdo con Teen Vogue. Los intentos de la joven fueron en vano ya que Scott Disick llegó a Francia con Bella Hadid y su hermana, divirtiéndose un par de días.



Luego de estos, el 'casanova' hizo lo mismo con Chloe Bartoli y otras amigas suyas. Recientemente, él se confesó con Kendall Jenner y le dijo que todo lo había hecho para darle celos a Kourtney Kardashian.