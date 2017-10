Kendall Jenner: ¿usuarios prefieren verla con vestidos que con bikinis? [VIDEO]

Estamos a poco más de dos meses para la celebración de la Navidad, y ya comenzamos a ver las movidas de diversas marcas internacionales. Una de ellas es Estée Lauder, la cual tiene a la modelo Kendall Jenner como su embajadora.



Ellos transformaron a la joven, quien tendría una buena 'amistad' con el basquetbolista Blake Griffin, en una musa de tierna mirada y sexy atuendo. A través de su cuenta de Instagram, la empresa de cosméticos mostró parte de la sesión que hizo con Kendall Jenner para su campaña de Navidad.



La publicación mostró como la musa carga un pequeño paquete de color rojo y observa a la cámara de manera pícara. El atuendo que luce Kendall Jenner en esta producción tiene el mismo color que el regalo que lleva.



A través de su cuenta de Instagram, Kendall Jenner también difundió una de las fotos que hizo para Estée Lauder. "Ya es ese tiempo del año", colocó adjuntando unos emojis referentes a la Navidad. Como no podía ser de otra forma, los hinchas de la modelo no tardaron en mostrar su simpatía y dieron like.

CUESTIÓN DE LIKES

Un detalle que podría sorprender a muchos es que la publicación hecha por Kendall Jenner sobre la campaña navideña de Estée Lauder superó en likes a la polémica foto de su trasero. Y ello no fue por poco.



La imagen de Kendall Jenner en bañador cuenta con la nada despreciable cantidad de 2,2 millones de corazones. En la foto de Estée Lauder, la modelo llegó a los 3,2 millones. Nada mal.



Esto podría hacer plantear dudas a más de uno sobre ‘cómo’ los usuarios en las redes sociales desean ver a Kendall Jenner.