No hay dudas que la modelo Kendall Jenner tiene uno de los rostros más llamativos y conocidos de la industria de la moda. Fotos en primer plano de su cara sido portadas de no pocas revistas en el mundo, siendo piezas muy valoradas por sus fans.



Para muchos esto es una singularidad ya que es sabido que Kendall Jenner ha sufrido, y todavía tiene algunos estragos, de acné. En algunas oportunidades, el tema ha sido evidente en fotos tomadas por periodistas.



Es en este marco que hay una pregunta que no pocos, ya sean seguidores o no de la joven de 21 años, se podrían hacer: ¿quién hace que el rostro de Kendall Jenner luzca tan hermoso? Pues, la respuesta más clara y directa es indicar que todo recae en su maquillador personal.



Pero, ¿cuál es la identidad de este artista? Esta interrogante encuentra fin en un artículo de El Colombiano, medio que consiguió entrevistar al responsable del rostro lozano de Kendall Jenner.



ES UN PAISA

Víctor Henao es un colombiano que tiene ahora 34 años y es el director de artistas de maquillaje y de diseño en Esteé Lauder, una de las marcas más famosas en el mundo y que cuenta con Kendall Jenner como embajadora.



¿Cómo así empezó la carrera del 'colocho' en la industria? Pues, todo arrancó mucho antes de conocer a Kendall Jenner, cuando tenía 17 años. A esa edad, Víctor Henao comenzó a trabajar en una tienda de Victoria's Secret de Estados Unidos, país al que había llegado huyendo de la violencia de la guerra contra las FARC y el narcotráfico.

"Me encargaron la venta de fragancias pero dos semanas después ya estaba cansado de oler todo el día a ‘Heveanly’, perfume que la marca acababa de lanzar. Decidí renunciar pero cuando lo hice mi jefe no aceptó, me dijo que en dos semanas llegaba la línea de maquillaje y que yo iba a estar encargado de promocionarla. Así que me quedé y empecé con mi nuevo trabajo", declaró el maquillador personal de Kendall Jenner.



CONOCIENDO A LA MUSA

Luego de un largo trote, Víctor Henao tuvo una oportunidad de trabajar para Esteé Lauder. Era el año 2012 y un compañero suyo estaba buscando un makeup artist. Él aceptó el trabajo sin pensar que un tiempo después terminaría conociendo a Kendall Jenner.

"Como hablaba español, me encargué de ir a las tiendas de la marca en el sur de Estados Unidos y en Latinoamérica. Trabajaba en tiendas pero también en prensa y en sesiones fotográficas. Hace dos años empecé a buscar nuevas oportunidades en mi trabajo porque quería evolucionar y justo la marca contrató a Kendall Jenner. Me encargaron ser 100 % responsable de ella", sostuvo Víctor Henao.



Una situación que el maquillador comentó y que resulta muy anecdótica es que el reclutamiento de Kendall Jenner era un asunto totalmente secreto para el mundo en un inicio.



"Cuando conocí a Kendall Jenner su contratación era ‘top secret’. Me dijeron que tenía que ir a Los Angeles a maquillar a una modelo y producir un video con ella como imagen de la marca. No me dijeron quién era. En el avión pensaba, '¿será Kendall? Sería muy ‘cool’ trabajar con ella'. Y efectivamente era la nueva imagen de Esteé Lauder", finalizó.