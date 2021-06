Kevin Blow aseveró que no cree que Micheille Soifer se haya referido a él cuando afirmó que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de una expareja.

“Ojalá (que sus declaraciones) no sean para mí, porque la verdad que la respuesta será fuerte. Estoy preguntándole a ella qué pasó, pero no me ha respondido”, comentó el cantante desde República Dominicana.

¿Te sorprendió sus declaraciones?

La verdad, no, sé de lo que es capaz. Ella sabe lo que yo sé y puedo decir, no sé por qué seguir provocando una respuesta que no le conviene.

¿Te llegó a denunciar por agresión psicológica y física por la vía legal?

No. Ella dijo que había un proceso, pero no le creo.

Como se sabe, Micheille Soifer contó que vivió una verdadera pesadilla con una de sus exparejas.

LA DENUNCIA DE MICHI

Micheille Soifer confesó que fue víctima de violencia psicológica y física por parte de una expareja y vivió una pesadilla. Aunque ‘Michi’ no dio el nombre de su agresor, todo hace suponer que sería Kevin Blow, ya que ella lo denunció por violencia familiar.

“Fue hace 5 años y medio. Yo me había subido un poco de peso y esa persona me hacía sentir mal. Me decía: ‘Mírate’, ‘por qué estoy contigo’, era un maltrato psicológico y luego físico... Yo me despertaba todos los días diciendo: ‘Estoy viva, no me mató’ y viví así dos años y medio. Una pesadilla. Creo que eran celos profesionales. Era el novio de Micheille, quería bajarme porque era su única forma de sentirse poderoso”, dijo en el programa ‘Vida y Milagros con Milagros Leiva’.

“Cuando este muchacho sale del país, sentí que salí de la prisión... Ahora sí soy valiente, antes la gente me veía en televisión gritando, animando a mi equipo, pero por dentro estaba destrozada. Era feo ir al programa con moretones y decir que me los hice en el juego. Llegué a pensar que no debería existir y decía ‘de repente, me lo merezco’... A veces era chévere, pero era un 10% de felicidad, contra un 90% de maltrato”, añadió.

Por último, contó que nunca respondió sus golpes.

“Una sola vez respondí. Literal me pegaba y yo como un trapo, pensaba que si me quedaba así (quieta), él se iba a dar cuenta y parar. Yo era más grande, pude haberme defendido, pero yo no soy así”, finalizó.

SE DESFOGA EN INSTAGRAM

A través de una transmisión en Instagram, Michelle Soifer logró sacar todo lo que durante años había guardado por miedo.

“Quería compartir con ustedes este vídeo , me sentí muy nerviosa al respecto pero ya era hora de quitarme todo ese peso que cargué por muchos años. El maltrato físico y psicológico no solo ataca a mujeres, sino también se ve reflejado de diferentes formas a todo aquel que es un poco más débil. No podemos permitir que nos suceda ! Debemos ayudarnos y no callar, cómo yo lo hice! Hoy doy gracias a Dios por haberme salvado de una tragedia! Pero hasta donde permitiremos que lleguen?”, escribió junto a un video donde cuenta su experiencia.