Instagram viral: Kevin Blow se pelea con seguidores por críticas a peso de Michelle Soifer [VIDEO]

El cantante puertorriqueño Kevin Blow utilizó su Instagram para responder a quienes critican el peso de la empresaria Michelle Soifer. El intérprete de "Loca conmigo" defendió su relación en las redes sociales.



Kevin Blow escribió un largo texto criticando a quienes consideran que la belleza de la mujer se mide por su aspecto físico más que por la personalidad. "Yo me enamore de la sensualidad y bondad de tu alma, no de la vanidad de tu cuerpo.... en estos tiempos, pocos se enamoran de realmente quien eres", escribió el cantante en Facebook.



Su publicación está acompañada de la imagen de una pareja, la cual representaría a Kevin Blow y Michelle Soifer. Los comentarios en redes sociales elogiaron la actitud del cantante al defender a su amada.



Michelle Soifer también comentó la publicación de Kevin Blow y le agradeció el cariño que siente por ella. "Por eso estamos tranquilos", escribió la ex participante de Esto es Guerra en el escrito del cantante.



Kevin Blow y Michelle Soifer habrían iniciado una relación hace varios meses, pero hasta ahora no lo habían confirmado. Con esta publicación en Instagram, la pareja muestra que ya no va a esconderse y que están más enamorados que nunca.

Cantante defiende a Michelle Soifer Cantante defiende a Michelle Soifer

Kevin Blow defiende a Michelle Soifer Kevin Blow defiende a Michelle Soifer

Kevin Blow defiende a Michelle Soifer Kevin Blow defiende a Michelle Soifer

Michelle Soifer chotea a Kevin Blow

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE