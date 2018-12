Michelle Soifer contó que pasó un mal momento, luego que personas extrañas le arrojaron cerveza en el rostro mientras se encontraba animando en una discoteca de Los Olivos, junto a su pareja Kevin Blow.

“Qué pena lo que pasó. Lo que sucedió es que me tiraron cerveza en la cara pero subí al escenario, y tuvieron que sacar a esas personas de la discoteca. Es bacán que se tomen unos tragos, pero no tienen por qué agredir ni faltar el respeto a nadie. Todo tiene un límite”,indicó Michelle Soifer.

Asimismo, precisó que su pareja, Kevin Blow, salió en su defensa, porque también empezaron a insultarla. “Kevin está cansado de que siempre nos falten el respeto, él no es un chico que se quede callado y me defendió, porque ya me habían tirado cerveza en la cara. Además, me insultaron con calificativos fuertes que no se pueden permitir. Kevin me ha defendido, soy su pareja, pero no es una persona agresiva. Todo fue un momento muy triste, pues fui con todo el amor del mundo para hacer mi show”, añadió Michelle Soifer

Kevin Blow y Michelle Soifer protagonizan confusa situación

¿Es primera vez que te sucede algo así?

Sí. Fue una agresión, pero igual continué con mi trabajo. Son cosas que pasan y preferí tomarlo con tranquilidad.

De otro lado, ¿ya lista para la final de ‘El dúo perfecto’?

Sí, yo me siento una ganadora y vamos a intentar levantar esa copa