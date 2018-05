Kevin Blow: "Erick Sabater está de baja" [VIDEO]

‘Que me deje en paz y siga su camino’, dijo Kevin Blow luego que Erick Sabater lo responsabilizó públicamente de ser el culpable si algo le pasa.



“Quiere vender una cortina de humo, dejándome como delincuente o mafioso. Está loco ese ‘man’, pero que Dios lo bendiga. Solo eso le puedo desear”, indicó el cantante dominicano.



Te deja como una persona violenta.

No tengo antecedentes de haber agredido a nadie. Ese no es mi estilo, esos chismecitos de patio se los dejo a él. Soy más frontal y si quiere decirme algo, él tiene mi número, que me escriba y diga adónde voy, para arreglar las cosas cara a cara y cerramos este tema.



¿Ya estás cansado de esta situación?

Tengo que cuidar a dos menores (sus hijas). Una ya fue afectada porque hace una semana recién pudo entrar a un colegio, porque no la querían recibir por las cosas que él dice de mí.



¿Qué paso?

Me preguntaron si yo era el de la tele, y me dijeron: ‘Se dice que usted no trabaja, con qué va a pagar el colegio. No queremos cámara ni escándalos, así que lo sentimos’ y en un colegio católico de Pueblo Libre le dieron la oportunidad. Eso es lo que provoca Erick, si quiere demandar, que lo haga ya, pero que pare el circo, que no se ve bien en un ‘Míster chismoso’, perdón en un ‘Míster Universo’.



Él dijo que tú no tenías (dinero) ni para el pan.

Es posible, porque me saco el pan de la boca para dárselo a mis hijas. Pero, aún así no necesito hablar de él... está de bajada o picón porque esta temporada ningún reality lo quiso tener. (M. Casas)