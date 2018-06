Kevin Blow: "Erick Sabater es un payaso" [VIDEO y FOTOS]

‘Es un payaso’, dijo Kevin Blow sobre Erick Sabater , con quien coincidió en el avant premiere de la película ‘Jurassic World 2’. Los dominicanos, quienes están enfrentados desde que Sabater acusó a su paisano de meterse en su relación con Michelle Soifer , prefirieron ignorarse.



“Creo que esta persona tiene que aprovechar su temporada de circo, lo ha hecho durante un año y tiene que montar el suyo en julio, seguro que va a ‘rayar’. No (tengo miedo), el que tiene problemas es él conmigo, no yo con él, tampoco me corro”, indicó Kevin Blow , quien hace poco oficializó su relación con Michelle.

Por su parte, Erick le recordó que no es la primera vez que coinciden en un lugar y no descarta demandarlo por un comentario en el que puso en duda su sexualidad.



“Recientemente nos cruzamos en una discoteca. Él estaba con Jennifer Bustamante (expareja de Kevin). Si tuvimos intercambio de palabras fue por una acusación que me hizo, ya en algún momento tendrá que responder ante las autoridades porque es un tema de difamación y eso lo verán mis abogados. En lo personal, no me interesa opinar de una persona que no pertenece a mi entorno, no me aporta nada... él declaró que iba a buscarme para faltarme el respeto o agredirme; ahora, manco, no soy”, comentó Erick, quien llegó bien acompañado de una chica, de quien dijo, era su amiga. (B. Pashanasi)