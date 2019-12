Michelle Soifer sigue buscando justicia. Luego de mantener una relación de más de dos años, la exparticipante de Esto Es Guerra sorprendió a muchos al denunciar por maltrato físico y psicológico a Frank Ramírez Rosario, mejor conocido como Kevin Blow.

Pese a que el extranjero regresó a su natal República Dominicana, la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer decidió iniciar una investigación en su contra por las acusaciones de la chica reality.

Según el testimonio de Michi, los presuntos hechos de agresión ocurrieron en su departamento, en Santiago de Surco, donde ambos convivían. Recordemos que la exguerrera hizo público un extenso video de casi 9 horas donde su ex aceptaba algunos de los episodios de violencia.

Según El Popular, Soifer Cárdenas acudió junto a su abogada Katty Cachay a la Fiscalía para ratificar su denuncia contra el cantante. De acuerdo a su abogada en entrevista con Magaly Medina, Blow la celaba y no le permitía ver a su familia.

Hasta el momento, el dominicano no se ha pronunciado sobre el proceso que la Fiscalía ha iniciado.

EL VALOR DE LA VERDAD

Kevin Blow se sentó en el sillón rojo luego de haber sido acusado de maltratador. Aunque reconoció que sí golpeó en algún momento a la ‘bombón asesino’, aseguró que ella también lo agredía y lo celaba.

El extranjero respondió 20 preguntas y se llevó 25 mil soles.

Michelle Soifer también pasó por el polígrafo, pero a último minuto decidió cambiar de idea y aceptó un puesto en el programa de Gisela Valcárcel, El Artista del Año.

Pasé el polígrafo, estaba nerviosa, dije ‘no me graben’. Para ser honesta, creo que no se puede decir, fue un compromiso no firmado, pero de palabra, que para mí es más importante. De las 50 preguntas dos fueron falsas y yo dije toda la verdad. Cuando tu pasas el polígrafo, es algo muy delicado, te preguntas ‘diré la verdad o no’