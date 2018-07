La pareja de Michelle Soifer, Kevin Blow, arremetió contra Erick Sabater, quien señaló que es ‘sospechoso’ que el dominicano haya tenido en su poder la suma de 30 mil soles el día del asalto que sufrió.

Erick puso en tela de juicio el robo que sufriste...

Erick, en una sola palabra, es un idiota, así de sencillo. Es un idiota que ya no encuentra argumentos para ‘figuretear’, se supone que yo era el ‘figuretti’, pero si me roban, ¿por qué tiene que opinar?

¿Por qué lo pone en duda?

Tengo cinco puntos (de cicatriz) en la cabeza, no creo que yo mismo me haga daño, como dice Karen Schwarz, para hacer contenido.

¿También te incomodó el comentario de Karen?

Quizá Karen Schwarz es una mujer escandalosa y, si le pasa algo, quiere mover todo el Perú y se encierra en su casa. Yo lo tomo deportivamente, me robaron, pero debo seguir trabajando.

¿Consideras que Erick te está utilizando para figurar?

Claro, porque no lo van a llamar para otra cosa. Si yo hubiera querido generar contenido, hubiera dicho que me robaron la plata, pero no puedo mentir a Dios, solo se llevaron mi cadena de oro y el celular. El dinero lo tengo en mi casa todavía.

Se dice que te estaban extorsionando con difundir fotografías íntimas, que estaban en el celular que te robaron. ¿Es cierto?

Cuando me extorsionaron, los mandé a volar. Cuando dije que había cosas privadas en mi celular, me refería a videos de mi hija bañándose, pero no a otra cosa.

