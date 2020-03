Kevin Blow no se quedó callado y se pronunció sobre las recientes declaraciones de Michelle Soifer, quien resaltó que su actual pareja Giuseppe Benignini no es un ‘hombre vividor’, en alusión al dominicano.

Kevin, ¿tendrías algo que decir al respecto por lo que afirmó Michelle?

El ladrón juzga por su condición y ella abusa de su posición de vender una imagen a la gente, cuando la realidad es otra. Yo viví tranquilo, porque a diferencia de otras parejas que ella ha tenido le dejé el negocio (de hamburguesas), el carro que tiene se lo regalé y hasta a su familia pude ayudar. Michelle es una gastadora compulsiva y gasta el doble de lo que gana, eso incluye que gasta lo que gana con quien está de turno.

¿Cuáles son tus deseos para Michelle?

Que sea feliz y, si no quiere que hablen de ella o la pongan en evidencia, que deje en paz a la gente. A la persona que está con ella en este momento le deseo suerte y que Dios bendiga esa relación. Ojalá haya aprendido de los errores, yo me quedo con la parte de que es un gran ser humano y con errores como todos, pero ya no es una niña, tiene 30 años.

¿Cómo está la situación en República Dominicana por el coronavirus?

La situación está fuerte. Oremos mucho para que Dios proteja a nuestras familias, aquí la gente está cayendo en la calle. Ya van 202 muertos. Pero tengo fe en que esto pasará y todo volverá a la normalidad.