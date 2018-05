Kevin Blow ofrece disculpas a Erick Sabater en medio de la demanda que le entabló Michelle Soifer [VIDEO]

Pide una tregua. Después de que Erick Sabater lo responsabilizara de cualquier cosa que le ocurriera en medio de la anunciada demanda por difamación que le entabló Michelle Soifer, el dominicano Kevin Blow le pidió perdón a su compatriota para que sus hijos no se vean afectados en este escándalo.



A través de una transmisión en vivo vía Facebook, Kevin Blow resaltó que si bien Erick Sabater habló mal de sus hijos en un momento, incluso llegando a decir que “estaban abandonados” y que “eran un error”, él le enmendó la plana y precisó que ellos son “lo mejor de la vida” y “lo que más ama en este mundo”.

“Si tú sientes que yo te ofendí creyendo de que comentaba tu preferencia sexual, no lo hice porque no me interesa, no tengo problema con la persona que tenga su preferencia sexual, sea hombre o sea mujer. Yo vivo mi vida. Pero igual, te repito, si sientes que te ofendí o que te falté el respeto con eso, papi, Erick Sabater, discúlpame por lo que te dije”, señaló.



En ese sentido, Kevin Blow dijo que el pedirle perdón no lo hace menos hombre o menos que Erick Sabater pero que las consecuencias de este mediático escándalo en el que está involucrado con su connacional las estaría pagando su menor hija, que pudo matricularse en un colegio hace una semana ya que ninguno quería aceptarla por esta situación.

“Por las cosas que tú andas diciendo de que yo no trabajo, de que yo no tengo de qué vivir, que soy un muerto de hambre, con el alegato de que supuestamente tú andas diciendo que yo dije que tú tienes una preferencia sexual. Papi, Erick Sabater, discúlpame por lo que te dije. No les está hablando Kevin Blow, les habla Frankie Ramírez porque ese es mi nombre”, finalizó.

