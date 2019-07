Kevin Blow respondió a usuaria en Instagram que le dijo "chusco": "Cómprate unos juguetitos sexuales"

Se pasó de malcriado.Kevin Blow, ex pareja de Michelle Soifer, mandó a una usuaria a que se compre "juguetes sexuales" después que le indicara que la 'exguerrera' lo dejó por "chusco".

A través de Instagram-que fue difundido por 'Magaly Tv. La firme'- Kevin Blow indicó que no es "una persona que habla de los demás". "Yo siempre perfil bajo", agregó.

Una usuaria en Instagram le dijo que por "chusco" lo dejó Michelle Soifer, sin embargo, Kevin Blow le respondió.

"Tienes que ir a un sexshop y comprar unos cuantos juguetitos y déjate de estar jodiendo", contestó Kevin Blow.

Kevin Blow insultó a usuario que le preguntó sobre su relación con Michelle Soifer. (Video: Magaly Tv. La firme)

FIN DE LA RELACIÓN DE MICHELLE SOIFER Y KEVIN BLOW

Michelle Soifer sorprendió a muchos al anunciar el fin de su relación con Kevin Blow. La ex participante de Esto es Guerra anunció en TV que ya no tenía el anillo de compromiso que le dio el dominicano.



Kevin Blow se encuentra en República Dominicana, trabajando en su carrera como cantante. En comunicación con el programa de Magaly Medina, el ahora ex de Michelle Soifer señaló que le molestó que ella nunca aclarara que él nunca era un mantenido.



"Ella siempre permitió que a mí se me tildara de mantenido y de que yo me aprovechaba (de ella) Cuando ella tenía la palabra en la boca para poder decir: 'hey, esta vez se equivocaron' (no lo hacía)", declaró Kevin Blow.



"Ella y yo hablamos sobre todo este tema, porque ella tiende a jugar con el doble sentido. Es sencillo y listo ¿entiendes?", finalizó Kevin Blow.