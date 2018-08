Kevin Blow: Santi Lesmes dice que no es cantante y que solo lo conocen por ser pareja de Michelle Soifer

Santi Lesmes ninguneó a Kevin Blow. El español aseguró que en el medio solo lo conocen por ser la pareja de Michelle Soifer y además aclaró que no tiene problemas con Lucho Cáceres.



Kevin Blow dice que te quieres colgar de él porque necesitas trabajo, ¿qué opinas?

Las cosas las tomo de quien vienen, ¿Kevin Blow? Él dice que es cantante, pero en su currículum no dice eso. No existe una canción suya en el medio. Lo conozco porque es pareja de Michelle Soifer, porque se pelea con Erick Sabater, porque se pelea con la madre de su hija... Y no soy el único que piensa que es malo. Fue el primer eliminado de ‘El artista del año’, ni Génesis Tapia, Patricio Parodi, Alfredo Benavides, que no cantan, tuvieron puntajes tan bajos como él, pero yo no tengo nada en su contra.



¿Tienes algún tipo de rivalidad con Lucho Cáceres?

Ninguna, sigo su carrera. Considero que es un gran actor, pero yo también lo soy, así que le puedo hablar de tú a tú. A lo mejor le ha molestado que yo, en estas dos semanas, haya abarcado más prensa que la que tuvo en la temporada pasada.



‘QUE LE VAYA BIEN’

En tanto, el dominicano Erick Sabater le deseó lo mejor a Michelle si es que Kevin Blow la pide en matrimonio.



“No tengo nada en contra de ella, la respeto. Es más, tengo mucha comunicación con su familia, me quieren mucho. Pero no me interesa nada sobre Kevin, yo le abrí las puertas de mi casa, luego me ha insultado y bueno, que le vaya bien. Estuvo en ‘El artista del año’, fue eliminado al toque y los jueces dicen que no dio la talla”, agregó.