El escándalo en torno a Kevin Spacey continúa luego de que su colega Anthony Rapp denunciara que el reconocido actor lo acosó cuando tenía 14 años, pues esta historia provocó que el actor mexicano Roberto Cavazos develara las dos situaciones complicadas que padeció con Spacey en el año 2008.



De acuerdo a la entrevista que brindó al periódico El Heraldo de México, Cavazos confesó que el primero de estos sucesos se llevó a cabo cuando se encontraba en el Teatro Old Vic como parte del show ‘New Voice’, del que Kevin Spacey era director y por lo mismo acudió para brindarles un taller.



“Estaba en el escenario cuando sentí una sobada de hombros por atrás, de alguien que ni siquiera sabes que está atrás de ti. Él se presentó y fue libre con sus manos, me tocó más de lo normal cuando apenas estás conociendo a alguien. Fue incómodo y enseguida me hice a un lado, porque fue frente a todos mis compañeros”, narró Cavazos.



Anthony Rapp contó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años. Anthony Rapp contó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años. AFP

Asimismo, Roberto Cavazos contó que el otro encuentro sucedió cuando él estaba en el bar del teatro en una fiesta organizada por el estadounidense, quien llegó a saludarlo y al estrechar su mano, sintió una caricia inapropiada.



“El acoso sexual de Kevin es un tema muy conocido sobre él. Cuando yo lo conocí, ya sabía de sus mañas y estaba preparado. Pero había demasiada gente que, inocentemente, creía que cuando él los invitaba a reunirse por la noche, era para hablar de sus carreras, no para tirarles la onda”, detalló Cavazos.



Además de esta entrevista, Roberto Cavazos aprovechó las redes sociales para dar más detalles de su vivencia con Kevin Spacey:



“Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para ‘hablar de sus carreras’. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma. Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención”.



Por último, Cavazos afirmó que si hace este tipo de declaraciones no es por la fama que pueda conseguir, sino con la intensión de llamar la atención sobre lo que sucede en el teatro mexicano, donde los escenarios de un acoso sexual en diversas ocasiones son sabidos por todos y nadie hace algo al respecto.