El recordado actor de “Mi pobre angelito” y “Ricky Ricón”, Macaulay Culkin, no es el único que ha sobresalido en su familia. El famoso tiene otros hermanos que también han incursionado en el mundo de la actuación, y uno de ellos es Kieran Culkin.

Kiran tiene quizá menos popularidad que Macaulay, pero es igual de talentoso. Empezó en la actuación a los 8 años en “Mi pobre angelito”, en la que caracterizó a Fuller, el insoportable primo de Kevin, a quien dio vida Macaulay.

El joven siguió haciéndose un camino en el mundo de la actuación a lo largo de su adolescencia y luego ya de adulto tuvo destacada participación en “Home Alone 2: Lost in New York”, “Igby Goes Down”, “The Dangerous Lives of Altar Boys”, “Scott Pilgrim vs. The World”, entre otros.

Su nominación para el Globo de Oro por su papel en “Igby Goes Down” confirmaron que se había convertido en un actor en constante crecimiento. A pesar de ello, durante su carrera tuvo varias interrupciones voluntarias, pues tras lograr reconocimiento en el cine llegaban a él diversas ofertas; sin embargo, no estaba preparado para ganar más popularidad.

“No habría podido manejar el éxito ni la atención que se habría generado si hubiera seguido con mi carrera, así que literalmente renuncié a ella”. Incluso, le preguntó a su agente: “¿Puedo ser actor y no ser famoso?”.

Pero tras huir de la fama, su nombre volvió a dar de qué hablar tras su participación en “Succession”, una comedia negra de HBO, que obtuvo siete premios Emmy, entre ellos el de mejor serie dramática, y que ayudó a Kiran a tener la certeza de que realmente quería ser actor.

“Recuerdo el momento exacto en el que lo sentí”, explicó en The Hollywood Reporter. “Fue al terminar de rodar la primera temporada. Estaba volviendo a casa y pensé: ‘Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Creo que quiero ser actor’. Tenía 36 años. Llevo 30 dedicándome a esto”.

¿Pero por qué Kieran Culkin tenía dudas sobre ser actor?

Kieran, así como sus siete hermanos, Jennifer, Shane, Dakota, Macaulay, Quinn, Christian y Rory, entraron al mundo de la actuación sin elección alguna, alentados por su padre, Christopher ‘Kit’ Culkin, quien tuvo una breve carrera como actor y fue el encargado de involucrarlos con la actuación.

“Unos amigos de mis padres tenían un pequeño teatro, el Light Opera, en Manhattan y cada vez que necesitaban a un niño para alguna de las obras, mi padre les preguntaba: ‘¿De qué edad y de qué género?’. Tenían siete donde elegir. Éramos como atrezo para aquellas obras”, afirma Kieran.

En sus memorias de 2007, Macauley afirmó que su padre era “abusivo física y mentalmente” con él. Keiran reconoció ante The Hollywood Reporter que no tuvo las mismas “experiencias locas, negativas, horribles y traumáticas como actor infantil” que Macaulay; sin embargo, considera que su padre “no era una buena persona y, sí, probablemente no era un buen padre”.

Ver el ascenso de su hermano Macauley y el autoritarismo de su padre cuando solo tenía ocho años influyó en su visión de la fama. “No me gusta”, explicó en Vanity Fair.

“Creo que las personas inteligentes y con la cabeza en su sitio que experimentan la fama de forma directa o indirecta, no la desean. Entre mi felicidad personal y el éxito, elijo lo primero, sin duda. Si me hace sentir fatal, ¿qué sentido tiene?”, agregó.

Sumado a ello, Kieran recuerda los momentos desagradables que tuvo que vivir su hermano Macauley a causa de la fama.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el hermano menor de Macauley recordó: “Lo acosaban en la calle. Una vez, una mujer se quitó el sombrero, lo miró y dijo: ‘¡Sí, es él! No eres tan lindo ‘. Y luego devolvió el sombrero y se marchó”.

La nueva entrega de “Seccesion” vuelve a traer las miradas a él

Hoy, tres años después del estreno de “Succession” y con la tercera temporada en marcha desde hace un par de semanas, la fama vuelve a llamar a las puertas de Kieran Culkin.

“Mis agentes me han mandado cuatro guiones, pero me está costando leerlos”, ha contado. “Me estoy mudando y estoy a punto de tener mi segundo hijo. Además, estoy cuidando al primero, con lo que creo que me voy a tomar una pequeña baja de paternidad”.

Todo parece indicar que, por el momento, Culkin seguirá buscando la forma de seguir desarrollando su carrera actoral sin ser una celebridad.

