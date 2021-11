El conocido cantante Kike Balarezo, quien por años se desempeñó como vocalista de “Los Ecos”, perdió la vida este jueves 11 de noviembre a consecuencia de un agresivo cáncer.

La lamentable noticia fue confirmada por Alex Balarezo, hijo del artista, quien escribió un extenso mensaje en redes sociales para rendir homenaje a su progenitor.

“Vuela alto, padre de mi vida. Sabes lo mucho que te amé. Eres y serás mi mentor, como siempre me lo dijiste, impregnado quedarás en mi vida. Nos unirá por la eternidad la música que me dejaste. Es un hasta pronto nada más, mi zambito de oro. Eres el mejor papá del mundo, gracias por tus enseñanzas, seguiré tu legado, te amo. Sé que luchaste mucho. Descansa, papito de mi vida”, escribió el hijo de ‘El cumbiambero mayor’.

El artista había señalado a mediados de septiembre que padecía cáncer terminal, y que se encontraba muy delicado de salud. “Señores, tengo cáncer terminal generalizado. Estoy en etapa 4. No quería que sepan esto porque no quiero que me tengan lástima. Voy a luchar hasta lo último por mi familia, por mis hijas que están pendientes de mí las 24 horas”, escribió el intérprete de “Fantasía de amor” en su cuenta de Facebook.

Kike Balarezo anunció a mediados de septiembre que padecía un cáncer terminal. (Foto: @/kike.balarezo.9)

Denunció abandono:

Hace unos días, Kike Balarezo fue entrevistado por “La banda del Chino”, donde contó los dramáticos momentos que afrontaba debido a su enfermedad. El artista también había lamentado la indiferencia de sus compañeros de la agrupación de cumbia.

“Me siento abandonado. Lo di tanto por Los Ecos, que me disculpe esa orquesta, pero me abandonaron”, señaló en aquella entrevista.

