Kike Paz: víctimas de accidente presentían algo malo por el viaje [VIDEO]

La música chimbotana está de luto y tres músicos de este puerto fallecieron junto a Kike Paz durante la volcadura del bus de la orquesta ‘Gemma’.



Cinthia Romero, esposa del percusionista Har Charlie Bermúdez Arteaga (32), entre lágrimas recordó que la tarde del sábado, su pareja no quería ir a trabajar.



“Él me dijo: ‘No me dejes ir, China’... presentía que pasaría algo malo”, dijo su viuda. Su hermano Cristian ‘Cheche’ Bermúdez De la Cruz (30) también se despidió de su esposa antes de abordar el bus.



“Mi esposo me llamó antes de salir de viaje, me dijo: ‘Mamita, cuídalas (a sus gemelas) porque yo ya cumplí mi sueño de ser padre’”, refirió Iris Vásquez Pereda.



También falleció el músico Jorge Luis Ángelo Aguirre Bejarano.

Arturo Lluen Capuñay (chofer del bus), aseguró que una piedra en la carretera hizo que perdiera el control del vehículo y volcara aparatosamente.