Kike Paz: familiares y amigos se presentaron en el velorio del cantante de la Orquesta Gemma [VIDEO y FOTOS]

La muerte del cantante Kike Paz en un accidente de carretera, el cual ocurrió el sábado en La Libertad, dejó a sus hinchas muy dolidos. No faltaron los comentarios de apoyo por parte de los seguidores de la Orquesta Gemma, a la que pertenecía actualmente, en las redes sociales.



En este marco, no tardaron en darse muchas informaciones sobre el deceso de Kike Paz. Una de las más recientes tiene que ver con el velorio de los restos del músico, el cual se lleva a cabo en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación en Chiclayo, región Lambayeque.



Hasta allí llegaron los familiares de Kike Paz, quienes no pudieron soportar la partida del artista. En el lugar se colocó una pancarta referida a la muerte del músico.



"Lamentablemente esta vez (Kike Paz) salió de casa con una sonrisa y no regresó más. La familia nunca esperó que su partida se dé de esta manera tan repentina. Siempre lo vamos a recordar con la alegría que lo caracterizaba”, fue lo que dijo Lucho Paz, hermano del finado.



Hay que mencionar que Kike Paz viajaba en la parte delantera del bus de la agrupación, el cual chocó contra una tráiler. Todo indica que la muerte habría sido instantánea.

COMUNICADO

La Orquesta Gemma lanzó un comunicado a través de su cuenta de Facebook en la que se agradecía a los fans de Kike Paz y los demás músicos.



"Expresamos nuestro pésame y dolor por el fallecimiento de nuestros compañeros y hermanos Kike Paz Díaz, Har Charlie Bermúdez Arteaga, Chehe Bermúdez Arteaga y Jorge Luis Angelo Aguirre", se puede leer en el documento.