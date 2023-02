El cómico Kike Suero recordó que en algún momento de su vida cuando empezaba como cómico ambulante pasó momentos duros y tuvo que hacer shows en los mercados donde le pagaban con verduras, papas y pollos; y de esa forma darle de comer a su familia.

“He vivido momentos muy duros cuando era cómico de la calle y con el recordado ‘Lonchera’ íbamos a los mercados, hacíamos shows para los vendedores y nos pagaban con papa, arroz y algo de pollo, con eso parábamos la olla en casa. No había monedas, pero teníamos que usar todo nuestro talento para que no falte de comer”, señala Kike Suero.

¿Y era fácil poder convencer a los comerciantes?

Nosotros llegábamos y poníamos de vuelta y media todo el mercado, en esos tiempos no habían micros ni nada, solo nuestra garganta, pero nos vestíamos de payasitos, les hacíamos bromas, le tomábamos el pelo a algunas personas y se reían; era como una terapia para ellos y nos colaboraban con productos. Salíamos con nuestros costalillos con papa, zanahoria, zapallo, arroz... con eso, en casa podrían cocinar al menos unos días.

‘ME PROPONEN ARMAR AMPAYS’

Kike Suero reveló que varias amigas le han propuesto ‘armar’ un ampay, pero se ha negado.

“Hay muchas chicas que buscan cualquier cosa para hacerse famosas, a mí varias me han propuesto armar un ampay, irnos a un hotel para que luego salgan en la TV”, dijo.

“Me he negado, respeto a mi señora y no necesito esas cosas, vivo de mi talento. Este año he empezado bien grabando con Jorge Benavides”, agregó.

TIENE UNA HIJA NO RECONOCIDA EN IQUITOS

Hace unos días, Kike Suero sorprendió al revelar que tiene una hija de 16 años, quien vive en Iquitos y que no ha firmado porque la madre de la menor está inubicable desde hace algunos años

“Yo tengo una hija en Iquitos que no he firmado pero no es porque no quiera; pues he buscado a la madre por mucho tiempo y no la encuentro. Por eso, quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos, y nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, cuenta Kike Suero.

“Cuando terminamos la relación ella se fue embarazada y después de siete años me llamó para decirme que teníamos una hija. Ahora debe tener unos 16 años, y yo en realidad me siento mal por ello y no fue porque no haya querido”, dijo sobre cómo se enteró de la existencia de la menor.