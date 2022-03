Kike Suero afirmó que perdió la tenencia de sus hijas, como consecuencia de la denuncia que presentó su expareja Geraldine Quezada por presuntos tocamientos indebidos contra una de las menores. Ante ello el cómico convocó a una conferencia de prensa para asegurar que esta grave acusación ya fue archivada.

“Dos años privado de ver a mis hijos y eso jod... son mis hijos. Disculpen es que me da impotencia”, manifestó visiblemente afectado el experimentado cómico nacional.

Suero también afirmó que está al día en la manutención de sus hijas y consideró que esta acusación es un ataque de su expareja Geraldine Quezada, además, dijo que iniciará un proceso para recuperar la custodia de las menores.

“Me separaron del trabajo, perdí contratos, sufrió mi mamá, mis hermanos, me pisotearon el honor, me dañó emocionalmente. No solo me dañaron a mí, sino también a mis hijas, y eso no se hace. Voy a proceder a hacer la denuncia respectiva”, manifestó.

KIKE SUERO CELEBRA EL BABY SHOWER DE SU OCTAVO HIJO

Hace unos días, Kike Suero celebró el baby shower de su octavo hijo. En imágenes difundidas por Magaly TV, la Firme se vio como el actor cómico sale del local donde se realizaba la celebración, con ayuda de sus amigos.

Recordemos que días atrás, Kike Suero fue intervenido por las autoridades de San Juan de Lurigancho, en la losa deportiva la 7 del asentamiento humano Santa María, debido a que se produjo una aglomeración de personas, pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus.





