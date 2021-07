El cómico Kike Suero lamentó las declaraciones de Geraldine Quezada, madre de sus hijas, quien hace unos días exigía que vaya a la cárcel. Él señala que es el más interesado en que el Poder Judicial se pronuncie sobre la denuncia en su contra y que tiene la conciencia tranquila porque es inocente.

“Es lamentable lo que ha dicho sobre mi persona, pero no voy a responder de la misma manera. En este país las autoridades son las encargadas de investigar y dar justicia a todos los ciudadanos, y por eso, espero que se pronuncie el Poder Judicial y la fiscalía al respecto… son los únicos que pueden decir si alguien es inocente o culpable”, señaló Kike Suero.

¿Has tomado con tranquilidad todo esto?

Ningún medio de prensa puede prejuzgar a alguien, no son autoridades competentes. Yo estoy a la espera que la fiscalía a cargo del caso se pronuncie, hace un año que no veo a mis hijas, pero confío en la justicia, ellos saben hacer su trabajo. Una vez más digo, soy inocente de los cargos que se me imputaron de una manera cruel y diabólica.

¿Te duele no ver a tus hijas?

Soy el más interesado en que todo se esclarezca, pues las únicas perjudicadas son mis hijas. Espero que todo esto acabe para volver a abrazarlas, es lo que más deseo.

LEVANTA CARPA DE CIRCO

Por otro lado, el cómico señaló que también tendrá su circo en El Agustino, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que establece el Ministerio de Cultura como parte de la reactivación de las artes escénicas.

“El próximo 23 de julio debo empezar con mi circo en El Agustino, estamos ultimando todos los detalles para poder llevar un poco de entretenimiento al público y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que exige el Ministerio de Cultura, pues aún hay que cuidarse mucho, este virus sigue siendo muy peligroso”, agregó Kike Suero.

En dicho circo, Kike señala que estará acompañado de su hijo Jim, el actor Jorge Chávez Toro y de su novia, la bailarina Vicky Torero. “Vicky me acompañará en esta reactivación, es una mujer que me está apoyando en todo y con la cual he formado una linda familia. Gracias a ella mi vida ha cambiado y está supervisando todos los detalles para que el show salga de la mejor manera. A veces, siento que es como un ángel pues está a mi lado y comparte mis alegría y tristezas”, indicó.

TAMBIÉN LEE: Monique Pardo sufre del corazón y no tiene trabajo