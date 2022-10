‘Mondonguito’ aprovechó una pequeña entrevista que tuvo con el diario El Popular para enviarle un mensaje a su colega Kike Suero, quien fue el protagonista de un ampay en donde se le vio con una joven en las afueras de un hotel.

“Bueno, Kike siempre nos da sorpresas. Nosotros lo estimamos mucho a Kike, lo queremos mucho porque él tiene una gran trayectoria entre los cómicos ambulantes, pero él nunca va a cambiar pues, él tiene una vida bohemia, es el más enamorador del mundo. Las mujeres le paran bola a pesar de que ni cuerpo tiene”, dijo en un principio.

Por último, ‘Mondonguito’ le aconsejó a su amigo evitar escándalos: “Kike, te queremos mucho, suerte, amigo. Bueno, y ya pues, Kike, para la mano hermano, nosotros ya estamos viejos para tonterías. ¡Kike! ¡Kike! ¡Kikeee!”, expresó el recordado cómico ambulante.

Mondonguito

‘Cachay’ defiende a Kike Suero

José Luis ‘Cachay’ habló sobre el ampay protagonizado por su colega y amigo, Kike Suero, en donde se le ve agarrando la cintura de otra mujer y aparentemente dándole un beso en los labios. El cómico fue abordado por un periodista de un conocido medio local para que de su opinión al respecto.

“No le ha gustado, yo no he visto nada malo, las chicas se le cuelgan. Él no tiene la culpa en verdad. Él necesita el apoyo. A mí se me acerca gordas, flacas, gringas, hasta camarógrafos y me quieren abrazar, porque ‘Cachay’ hay para todas”, indicó en comediante en tono de broma.

Por último, agregó: “Que se consiga otra mujer, si mujeres hay bastantes. Que va a negar (el ampay) , yo te conozco sinvergüenza. Yo voy a hablar, son la muchacha”, expresó ‘Cachay’.

