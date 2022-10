¡FURIOSA! Magaly Medina explotó cuando Kike Suero intentó justificar su ampay afirmando que el saco con el que salía en el ampay con una joven se lo había prestado un “notario” en clara alusión al esposo de la ‘urraca’, quien se desempeña como notario.

“Ese saco me la prestó un amigo que es notario”, dijo el cómico. Ante ello, Magaly Medina lo cuadró en vivo: “A mí no me vengas con chistes estúpidos acá. A mí no me vas a faltar el respeto, fáltale el respeto a ella si quieres que es tu mujer”.

Tras ello, Vicky Torero, esposa de Kike Suero, se levantó y cacheteó a su pareja. “A mi tampoco (me vas a faltar al respeto), vete a la mie**, de verdad, que pend** que eres”.

Magaly Medina le dice de todo a Kike Suero: “¡Eso es el alcohol!”

Pero todo no quedó ahí, la ‘urraca’ le recordó a Kike Suero los problemas que tiene con el alcohol. “ ¡Eso es el alcohol! eso hace que no te acuerdes los que has hecho en la cama de tu hija (...) que la justicia te haya absuelto... no sé por qué. Mira como es un mentiroso tu esposa se acaba de ir porque te ve apachurrándote con una mujer en Tacna. Tu alcoholismo te va a crear grandes problemas”.

Vicky Torero perdió los papeles al enterarse EN VIVO de infidelidad de Kike Suero. Joven se retiró del set no sin antes insultarlo y golpearlo.

TE PUEDE INTERESAR

Descubren quién es la ‘mujer de negro’ en AFHS: Es compañera de celda de Carmen y actriz Rocía Limo la interpreta

Claudia Serpa: “Me dicen para cuándo el Onlyfans, pero yo paso no voy por ese camino”

Fernando preocupado por paradero de Óscar Gayoso: “No lo volví a ver. Lo último que supimos es que tenía cáncer”