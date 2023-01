Tras conocer el escándalo que vive el futbolista Renato Tapia, quien fue denunciado públicamente por no haber reconocido legalmente a su hijo de seis años en el programa ‘Magaly Teve: La Firme’, el cómico Kike Suero reveló EN EXCLUSIVA que tiene una hija de 16 años, quien vive en Iquitos y que no ha firmado porque la madre de la menor está inubicable desde hace algunos años

“Yo tengo una hija en Iquitos que no he firmado pero no es porque no quiera; pues he buscado a la madre por mucho tiempo y no la encuentro. Por eso, quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos, y nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña ”, cuenta Kike Suero.

¿Nunca supiste que Shila estaba embarazada?

Cuando terminamos la relación ella se fue embarazada y después de siete años me llamó para decirme que teníamos una hija. Ahora debe tener unos 16 años, y yo en realidad me siento mal por ello y no fue porque no haya querido.

Cuando te llamó en aquella oportunidad, ¿qué le dijiste?

Le dije ‘por qué no me has dicho que teníamos una hija’, y me respondió: no quería molestarte y a mi hija no le falta. Y le refute porque ese no es el hecho, pues se trata de que ella sepa de que tiene un papá.

Luego qué hiciste...

Pues me fui hasta Iquitos, tuve un show por allá, y llegó con la bebé hasta el hotel donde estaba. Miré a la niña y dije ‘es mi hija’ porque se parecía mucho a mi hija mayor. Ella sabe que soy su papá, pero no tiene mi apellido.

Kike Suero (GEC)

QUIERE CONOCER A SU HIJA

¿Y ahora qué sientes?

Es mi responsabilidad y quiero saber de la bebe. Yo no puedo dormir bien. No me he hecho ninguna prueba de ADN pero siento que es mi hija.

Muchos critican tu vida privada, pero nunca has dejado en el abandono a tus hijos...

Sí, hay gente que me dice ‘mantén a tus hijos’ pero ellos me consideran un buen papá. No solo soy engreidor y cariñoso, sino que siempre hago todo por ellos. Los hijos son un regalo hermoso.

¿Qué te ha parecido el caso de Renato Tapia?

A Renato Tapia le diría que no desaproveche y pierda el tiempo porque los hijos crecen, que abrace a su pequeño, que disfrute los buenos momentos y dejé atrás los problemas con la madre.