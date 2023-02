¡UYYYY! Durante la emisión de JB en ATV, Kike Suero encaró a Jorge Benavides porque aún no firma contrato con su programa, esto pese a que ha sido invitado en más de una ocasión.

El hecho ocurrió cuando los cómicos participaban de la secuencia “cinco cosas que no les gustaba del otro”.

“ Lo que no me gusta es que me inviten al programa y hasta ahorita no me hagan firmar un contrato”, expresó Suero, dejando sorprendido a más de uno.

Kike Suero anunció su retiro de los escenarios

En noviembre del 2022, en entrevista con Trome, Kike Suero anunció que no brindaría más shows, esto por su tranquilidad y la de su familia.

“Me retiro de los escenarios, es una decisión bastante dolorosa para mí porque el arte es mi vida, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa más que no sea estar en el escenario con la gente. Estoy bastante triste, fue una decisión que la tomé yo, pero antes lo conversé con mi esposa y mis hijos. Estoy anteponiendo la tranquilidad emocional de mi familia y la mía también”, comentó.

