El cómico Kike Suero contó que acaba de cumplir un año de relación con la bailarina Vicky Torero y asegura que ella le ha cambiado la vida, pues ahora ni falta ni llega tarde a su trabajo. Además, que está viviendo uno de sus mejores momentos pues tiene una mujer sana, positiva y de buena vibra a su lado.

¿Cómo va la relación con Vicky?

Cada día mejor, ya tenemos un año juntos y es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues Vicky es una mujer de muy buena vibra y me transmite tranquilidad. Por eso, ahora ni falto ni llego tarde al trabajo en la radio y duermo sin preocupaciones. Sin duda, soy otro Kike.

¿Has sentado cabeza?

Ya tengo cincuenta años y no podía seguir cometiendo los mismos errores. Ella es una mujer inteligente, sana, siempre positiva y eso me ha hecho cambiar, pues ya no tengo peleas ni conflictos y podemos crecer juntos.

TAMBIÉN LEE: Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron que retomaron su relación

¿Hay planes de volver a la televisión?

El público me extraña, siempre me están llamando a la radio y piden que vuelva para hacerlos reír, pues es la mejor medicina para estos momentos. Hay algunas ofertas y me gustaría que se concreten para seguir divirtiendo a la gente.

‘SOY SACOLARGO FELIZ’

Hace unas semanas, el cómico confesó que en su relación con la bailarina Vicky Torero es un ‘sacolargo feliz’, pues con ella ha encontrado el verdadero amor y mucha tranquilidad. Además, solo sale de su casa para trabajar y es muy casero.

“La tranquilidad que hoy tengo junto a Vicky no la cambio por nada del mundo, estoy muy feliz, tengo una vida muy casera... como dicen, soy un ‘sacolargo feliz’. Yo confío mucho en ella, y viceversa. Por ejemplo, hace unos días me fui a Ica a trabajar y ella estuvo en un desfile en bikini, fue sola y ambos regresamos a la casa después de trabajar, sin problemas. No es como antes que vivía en un mundo de mentiras, te engañan y aprendes a engañar, estaba en un mundo horrible lleno de falsedades”, enfatizó Kike.

¿Entonces, ahora eres otro Kike?

Sí, totalmente. Mi vida ha cambiado para bien, mi novia es una mujer que me suma, que me ayuda y empuja el carro conmigo. Siento que es el amor verdadero porque está conmigo en pandemia, una época de vacas flacas.

¿Y cómo haces con las tentaciones?

Puede pasar la Miss Universo frente a mis ojos y no la veo, para qué buscaría otra mujer si tengo alguien que me valora a mi lado y siempre se hace respetar.