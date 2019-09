La esposa de Kike Suero afirma que cómico debe solucionar "su problema con el alcohol" | FOTOS

Geraldine Quezada, esposa de Kike Suero, dijo que espera que el cómico pueda encontrar la paz y solución a su problema con el alcohol.

Como se sabe, ambos permanecieron detenidos por dos noches, en una dependencia policial de Ica acusados de agresiones mutuas.

“Ya estoy más tranquila, ahora cada uno irá por su lado, separados”, precisó Geraldine.

“Tengo medidas de protección, él no puede acercarse (a mí), tiene reglas drásticas de conducta... él debe tratarse, todo este tiempo he aguantado, yo también necesito un psicólogo... ojalá encuentre paz y solución a su problema con el alcohol”, añadió.

Por su parte, Kike Suero reconoció que ha cometido errores, pero saldrá adelante.

“Estoy muy tranquilo, he tomado conciencia de muchas cosas y se vienen cambios. He caído en un hoyo que yo mismo he cavado, pero sé que puedo salir adelante”, contó el cómico, quien recién hoy regresa a Lima para seguir con sus actividades.

En otro momento, indicó que todos en la vida cometen errores, que no se justifica, pero quiere enmendar el daño para tener un mejor futuro.

“Todos cometemos errores, voy a enmendarlos para mejorar como persona”, agregó Kike. (M. C./ E.C.)