Kike Suero tras ser detenido: "Yo soy como el ‘ave fénix’ y esto me ha servido para reflexionar y salir adelante"

Tras el escándalo que protagonizó con Geraldine Quezada en Ica, Kike Suero confirmó que la relación sentimental con la madre de sus tres últimas hijas llegó a su fin.



“Con ‘Geral’ estamos bien por las bebés, no puedo comentar nada sobre ella. Si tiene la oportunidad de rehacer su vida, bien por ella. Yo soy como el ‘ave fénix’ y esto me ha servido para reflexionar y salir adelante, cometí muchos errores, pero ya no más”, aseguró Kike Suero.



“América es un canal serio y este percance que sucedió conmigo afecta su imagen, por supuesto que me someto a las medidas disciplinarias que han tomado”, añadió Kike Suero, quien confesó que no sabe si se reincorporará al elenco de ‘El Reventonazo de la Chola’.



(Frank López)