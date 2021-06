El cómico Kike Suero comentó que espera reabrir su circo por Fiestas Patrias, pero con aforo reducido debido a las normas de bioseguridad impuestas por el gobierno debido a la pandemia que vivimos por el coronavirus., pues muchos de sus fans le piden que siga haciendo reír al público. Además, detalla que le gustaría volver a convertirse en padre pues tiene una relación muy estable con la bailarina Vicky Torero, con quien acaba de cumplir un año y dos meses.

“Estoy viendo todos los detalles para poder hacer show de circo con el aforo reducido, pues el público lo reclama, quieren divertirse con la familia. Además, tengo todo el apoyo de mi novia Vicky (Torero), quien se ha convertido en un soporte emocional en mi vida”, detalla Kike.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Estamos juntos un año y dos meses; y me ha dado mucha tranquilidad, es una mujer honesta y leal. Por eso, ahora soy un hombre casero y con objetivos que estoy cumpliendo poco a poco. Nos gustaría ser padres, creo que eso podría darse el próximo año.

‘SOY UN SACOLARGO FELIZ’

Hace unas semanas, el cómico Kike Suero se refirió a su relación con la bailarina Vicky Torero y confesó que es un ‘sacolagro feliz’, pues con ella ha encontrado el verdadero amor y mucha tranquilidad. Además, solo sale de su casa para trabajar y se ha convertido en un hombre casero.

“La tranquilidad que hoy tengo junto a Vicky no la cambio por nada del mundo, estoy muy feliz, tengo una vida muy casera... como dicen, soy un ‘sacolargo feliz’. Yo confío mucho en ella, y viceversa. Por ejemplo, hace unos días me fui a Ica a trabajar y ella estuvo en un desfile en bikini, fue sola y ambos regresamos a la casa después de trabajar, sin problemas. No es como antes que vivía en un mundo de mentiras, te engañan y aprendes a engañar, estaba en un mundo horrible lleno de falsedades”, enfatizó Kike.

¿Entonces, ahora eres otro Kike?

Sí, totalmente. Mi vida ha cambiado para bien, mi novia es una mujer que me suma, que me ayuda y empuja el carro conmigo. Siento que es el amor verdadero porque está conmigo en pandemia, una época de vacas flacas.

¿Y cómo haces con las tentaciones?

Puede pasar la Miss Universo frente a mis ojos y no la veo, para qué buscaría otra mujer si tengo alguien que me valora a mi lado y siempre se hace respetar.