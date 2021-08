“Kike Suero es un mal padre”, dice la madre de sus hijas Geraldine Quezada

Geraldine Quezada aseguró que el cómico Kike Suero está incumpliendo con la pensión de alimentos de sus tres hijas.

“Estoy separada de él desde enero del 2019, desde esa fecha hasta hoy, solo mandó seis o cinco veces víveres y por presión mediática. No les pasa una manutención y alega que tiene carga familiar por su mamá, hermana y su nueva pareja e hijos políticos”, precisó.

Kike afirmó en ‘Mujeres al mando’ que sí cumple con sus hijas…

Él dice que deposita 600 soles mensuales al juzgado, pero es mentira porque no hay ningún depósito. Mientrasestamos en proceso, el juez ha pedido una pensión anticipada de 1200 soles por mis tres hijas, pero no la da. Es un mal padre, dice que da vida y alma por sus hijas, pero no cumple. Espero que recapacite en algún momento.

SERÁ PADRE DE NUEVO

A sus 52 años de edad, el humorista Kike Suero reveló que se convertirá en padre por octava vez, fruto de su relación con su pareja Vicky Torero, con quien planea casarse después que dé a luz.

“Estoy saltando en un píe de la alegría porque ayer me dieron la noticia que siempre esperé. Mi Sra. Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros años. La llegada de nuestro bebé va a reafirmar el gran amor que nos tenemos, Dios nos está regalando un bello angelito, así que estoy súper feliz. Asumo que debe tener un mes de gestación, hoy (ayer) la llevaré al hospital o clínica para iniciar con los controles y mi bebé nazca sanito”, declaró el humorista.

¿Qué te gustaría que sea?

Mujercita porque ella (Vicky) ya tiene dos varoncitos, me gustaría una mujercita por ella. Será mi octavo hijo y le agradezco a mi señor por este bello regalo. La vida me está premiando de la mejor manera, dándome un hijo con la mujer que amo para siempre.

¿Planeas tener más hijos?

No. Ya cierro la fábrica porque tengo que darles buena educación y alimentación a mis criaturas. ¿Para qué llenarme de hijos?, prefiero criarlos y ser un padre responsable.

¿Piensas casarte con Vicky?

Nos vamos a casar de todas maneras porque quiero que mi bebé nazca en un hogar constituido. La boda podría ser después que Vicky de a luz.

Por cierto, la madre de tus hijas (Geraldine Quezada) aseguró que no cumples con la pensión de tus pequeñas... ¿Es cierto?

Viene diciendo acusaciones fuera de toda verdad, está acostumbrada en decir eso a la prensa, es su ‘modus operandi’. Yo vengo cumpliendo con la mensualidad de 600 soles por el momento, pues recién me estoy acomodando, pero todos los 11 de cada mes le cumplo.

¿Cómo crees que tome la noticia del embarazo de tu pareja?

No me interesa absolutamente nada de otras personas, solo me importa Vicky, que es una dama respetable, me ama y yo también. No miro a otra mujer que no sea ella.