Ex vecinos de Kike Suero lo acusan de ‘cabeceador’ por deber alquiler, ‘fiados en bodega’ y hasta cuentas de pollería y chifa Kike Suero se encuentra en el ojo de la tormenta por deberle a una bodega, al dueño de la casa donde vivía y hasta a un chifa y una pollería. Asimismo, su ex Geraldine, lo acusa de no enviarle víveres a sus hijas desde el mes de setiembre.