Kike Suero contó que superó crisis con Geraldine Quezada, quien lo acusó por agresión [FOTOS]

El cómico Kike Suero contó que ya superó la crisis que estaba atravesando con su pareja y madre de sus tres hijas, Geraldine Quezada, quien lo acusó de agresión física en noviembre del año pasado.



“En todo hogar hay pequeños problemas, pero para eso estamos, para solucionarlos. Cuando hay amor todo se puede, espero que más adelante tengamos el varoncito. Pensamos casarnos por religioso y civil para formalizar la relación”, sostuvo Kike Suero.



Geraldine te acusó de agresión hace unos meses...

Soy un hombre tranquilo, odio las discusiones y las agresiones. Puedo jurar por Dios y por mis hijos que nunca le he puesto la mano. Me han acusado de muchas cosas, pero el tiempo siempre me da la razón. Amo a mi esposa y estoy en contra de la violencia.