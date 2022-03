Geraldine Quezada aseguró que sigue asumiendo todos los gastos de sus tres hijas y espera que se resuelva la denuncia de pensión de alimentos que le interpuso a Kike Suero.

”Este es un tema delicado porque hay tres menores que necesitan una pensión. Para mí es incómodo tener que estar yendo a los juzgados, pagar abogado, voy más de dos años esperando a que se resuelva este caso, mientras tanto soy yo quien asume todos los gastos de mis hijas”, dijo.

¿Kike sigue sin cumplir con la pensión de alimentos?

Él dice que deposita, pero hasta que no haya una sentencia no me notificarán para cobrar lo que aporta.

¿Por qué tanta demora?

Estamos esperando que la empresa donde trabaja se reporte. Me fastidia que el proceso sea tan lento y no vea resultados para mis hijas.

