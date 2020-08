EXIGE MÁS DINERO. Geraldine Quezada fue a buscar a Kike Suero a la tienda en la que trabaja para exigirle que le pague más dinero por la pensión de las hijas que tuvieron.

“Para ti es bastante 500 soles, qué padre manda 500 soles para sus tres criaturas ¿No te da asco?”, le dijo la madre de las tres hijas de Kike Suero al cómico. “Hablas de un dinero antiguo, pero tus hijas comen todos los días”, agrega Geraldine Quezada.

“Me obligas venir acá a verte la cara, deberían darte una orden sobre la pensión de tus hijas (...) He venido por las cosas de mis hijas, a nadie le envía las cosas, me las vas a dar”, comenta la madre de las tres hijas de Kike Suero.

El cómico afirma que le dio cerca de 50.000 soles para sus hijas y que Geraldine Quezada los malgastó. “Te estoy pidiendo las cosas que no le envías a mis hijas, he venido personalmente a que me las des a mí”, finaliza.

Kike Suero es confrontado por mamá de sus tres hijas (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Kike Suero fue hallado en estado de ebriedad en el cuarto de su hija. (Magaly Tv. La firme)

Kike Suero se burla de Natalie Vértiz

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Johanna San Miguel trolea a Carlos Carlín por publicar foto con Biby Gaytán

Cielo Torres publica sensual fotografía pero lanza seria advertencia a los “faltosos”