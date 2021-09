Kike Suero hizo ‘mea culpa’ y reconoció que cometió un ‘gravísimo error’ al manejar su auto luego de beber una lata de cerveza, que le invitó el dueño del car wash a donde llevó a lavar el vehículo, pero recalcó que no hizo ninguna ‘maniobra temeraria’ como informó el programa ‘Magaly Tv, la firme’, en su edición del último martes.

“Estoy un poco molesto por esto y avergonzado a la vez. En el informe policial mal hecho por un mal efectivo, es decir en el parte policial que leyó la señora (Magaly Medina) dice que estuve haciendo maniobras temerarias, sin embargo en la investigación que realizó la policía arroja otra versión. Para empezar del car wash, donde estaba con mi hermano, hacia mi casa hay cinco cuadras. Segundo, esa pequeña avenida que tomé es porque sale en línea recta a mi domicilio, no fui por Sáenz Peña para evitar semáforos y congestión. En esa avenida hay nueve cámaras, antes que la señora emita una opinión debe averiguar y no mandar a sus reporteros a atacarme, hay que investigar antes de acusar”, dijo.

Kike Suero dice será la primera y última vez que maneja su auto luego de haber bebido cerveza

El cómico, también manifestó que daba su versión de lo sucedido no para ‘justificarse’ porque reconoce que se equivocó y cometió una falta que pudo traer consecuencias terribles para él y terceros.

“Sí, cometí un terrible error, porque estaba en el car wash y el dueño, mientras lavaban mi carro, me invitó una lata de cerveza y le acepté, pues pensé ‘de aquí me voy a mi casa a descansar’, porque todos los días me levanto a las 4.30 am para irme a la radio, y entonces me puse a conversar con el dueño. Él compró tres latas una para él, para mí y otra para mi hermano, pero mi hermano no bebé ni fuma. Cuando terminan de lavar el auto mi hermano pone la lata de cerveza en el posavasos”, precisó.

¿Qué sucedió luego?

Manejo lento, porque sé que por esa zona hay niños que cruzan, tengo 20 años manejando y el que maneja en cada intersección o esquina tiene que parar o tocar el claxon. Entonces, cuando estaba yendo a mi casa, conversando con mi hermano sobre nuestros proyectos, aparece un patrullero y pide que me detenga. Lo hago, me estaciono al lado izquierdo y bajan cuatro efectivos. Bajo las lunas, saludo, me piden mis documentos y respondo que no tengo los documentos ahí, porque fui a lavar el carro y mis documentos estaban en mi casa. En eso veo que un efectivo prende la linterna de su celular, me bajo del auto y les digo que pueden registrar el carro, abrí las cuatro puertas y la maletera, les di todas las facilidades para que cumplan con su trabajo. Me preguntan si bebí, les respondo que sí y disculpe en el acto, porque uno no debe tomar cuando maneja. En ese momento me piden ir a la comisaría, dos efectivos entraron a mi carro.

ENCUENTRO CON ‘URRACOS’

Suero también narró, que cuando salió de pasar su prueba del dosaje etílico, los reporteros de ‘Magaly Tv la firme’ estaban afuera esperándolo para ‘chancarme una vez más’. “No sé que nombre darle a esos señores con sus cámaras, porque ni bien me vieron me dijeron ‘Kike, estás borracho’.. Yo me paré y les respondí ‘¿Tú me ves mareado?’ y contestaron ‘pero se te siente el tufo, apostamos’.... Ya no quise decirles más nada, porque sabía que iban a chancarme. Si hubiera pasado el límite de alcohol ya estaría procesado por la fiscalía, no me disculpo acepto que lo que hice estuvo mal, me sentí avergonzado, le pedí disculpas a los policías porque he trabajado para la institución en muchos eventos y es terrible vivir algo así. Reconozco mi gravísimo error, porque pudo traer consecuencias más graves, un accidente para mí o para otras personas, espero que mi verdad sirva de reflexión para los jóvenes que salen a fiestas y luego manejan. Cuando me entrevisté con la fiscal me dieron el principio de oportunidad , porque al revisar mi récord vieron que no tenía ningún arresto por haber manejado ebrio, pues hoy sería otra mi situación, esta es la primera y última vez. Así que la señora (Magaly Medina) no diga cosas que no son, que se empape bien de la situación, que no falte a la verdad, como ella ya sabe lo que es la cárcel por su lengua”, comentó.

