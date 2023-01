El cómico Kike Suero agradeció a Trome por ayudarlo en la búsqueda de su hija de 16 años, a quien aún no ha reconocido legalmente y comentó que en más de una oportunidad ha dejado de comer un pan para dárselo a sus hijos. Además, felicitó al futbolista Renato Tapia por haber decidido firmar a su pequeño hijo y espera que puedan compartir buenos momentos.

“Estoy agradecido con el diario Trome porque me está dando la oportunidad de hacer público un hecho de mi vida que me tenía muy preocupado y por lo cual, no podía estar feliz. Espero que todo esto sirva para poder encontrar a mi hija, que como he contado, debe tener unos 16 años. Ella sabe que yo soy su padre, pues recuerdo que su mamá le decía de niña ‘mira la televisión, ese es tu papá’, cuando yo salía en los programas cómicos”, contó Kike Suero.

Además, el cómico señaló que en más de una oportunidad ha dejado de comer un pan para dárselo a sus hijos.

“Me considero un buen padre porque he tenido un gran ejemplo, pues mi viejito siempre se preocupó por nosotros en casa. Y eso siempre trato de imitar para con mis hijos, contando a mi hija no reconocida tengo 8 hijos y me esfuerzo para darles algo, y en más de una ocasión he dejado de comer para dárselos a ellos ”, dijo Kike Suero.

En otro momento, aprovechó para felicitar a Renato Tapia por haber tomado la decisión de reconocer a su hijo, tal como lo contó la abogada de la madre.

“Me parece genial que lo haya hecho, eso demuestra que todos tenemos la oportunidad de enmendarnos. Espero que de ahora en adelante disfrute con su hijo y que no se pierda los momentos tan especiales junto a él”, aseveró.

“QUIERO FIRMAR A MI HIJA”

Tras conocer el escándalo que vive el futbolista Renato Tapia, quien fue denunciado públicamente por no haber reconocido legalmente a su hijo de seis años en el programa ‘Magaly Teve: La Firme’, el cómico Kike Suero reveló EN EXCLUSIVA que tiene una hija de 16 años, quien vive en Iquitos y que no ha firmado porque la madre de la menor está inubicable desde hace algunos años

“Yo tengo una hija en Iquitos que no he firmado pero no es porque no quiera; pues he buscado a la madre por mucho tiempo y no la encuentro. Por eso, quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos, y nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña “, cuenta Kike Suero.

¿Nunca supiste que Shila estaba embarazada?

Cuando terminamos la relación ella se fue embarazada y después de siete años me llamó para decirme que teníamos una hija. Ahora debe tener unos 16 años, y yo en realidad me siento mal por ello y no fue porque no haya querido.

