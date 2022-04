Kike Suero jala orejas a Cachay y Danny Rosales

El cómico Kike Suero espera que sus compañeros José Luis Cachay y Danny Rosales limen asperezas después de las agresiones verbales que se han dado en las redes sociales en los últimos días y se reconcilien, pues ambos son talentosos y buenas personas. Además, dijo que hace unos días se sintió muy emocionado porque fue reconocido como hijo ilustre en el Callao.

“He visto que ambos se han venido agrediendo por intermedio de las redes sociales y espero que esto se acabe, me da pena porque ambos son mis amigos y hemos sido compañeros de trabajo tanto en la calle como en la televisión. A los dos los considero unos excelentes comediantes y han hecho su camino, son queridos por el público en todo el país. Nosotros tenemos que unirnos para seguir creciendo”, enfatizó Kike Suero.

Por otro lado, señaló que hace unos días se sintió emocionado porque fue homenajeado en el Callao, donde resaltaron su carrera artística. “Me sentí emocionado porque en el Callao me han dado un reconocimiento, yo he salido desde abajo, soy de Ventanilla y he podido darle alegrías a miles de personas”, añadió.

‘EL INFIEL SÍ CAMBIA’

Hace unos días, Kike Suero se pronunció tras el escándalo que se desató esta semana cuando las cámaras de Magaly Tv La Firme ampayaron a Aldo Miyashiro siéndole infiel a su esposa, Erika Villalobos, con la exreportera de su programa Fiorella Retiz.

En declaraciones para Amor y Fuego, el cómico aseguró que la verdad siempre se sabe. “Las mentiras o los engaños siempre salen a la luz, sino pregúntenme a mí”, dijo recordando que el también traicionó la confianza de alguna de sus parejas en algún momento.

Kike Suero también reconoció que fue infiel antes y que es una situación muy dolorosa. “Yo lo he hecho, no sabes cómo dolió en su momento, y me lo han hecho también”, indicó el cómico.

Finalmente, le mandó un mensaje a Aldo Miyashiro para que pueda aconsejarlo. “Que me llame y me pida consejos, el infiel cambia, mírame a mí” , concluyó.

‘20 AÑOS DE HUMOR Y 5 DE ESCÁNDALOS’

El cómico Kike Suero cumplió hace unos meses 25 años de vida artística y señaló con humor que verdaderamente está cumpliendo 20 años dedicados al arte y 5 de escándalos, debido a todos los problemas en los que ha estado involucrado. “Después de algunos años voy a celebrar mi aniversario, ya son 25 años de vida artística y los resumo así: ‘veinte años de humor y cinco de escándalos’, ja, ja, ja. He pasado por muchas etapas complicadas de mi vida, pero Gracias a Dios me ha dado fortaleza para superarlas y ahora me encuentro feliz con una buena mujer”, dijo Kike Suero.