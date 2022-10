José Luis ‘Cachay’ habló sobre el ampay protagonizado por su colega y amigo, Kike Suero, en donde se le ve agarrando la cintura de otra mujer y aparentemente dándole un beso en los labios. El cómico fue abordado por un periodista de un conocido medio local para que de su opinión al respecto.

“No le ha gustado, yo no he visto nada malo, las chicas se le cuelgan. Él no tiene la culpa en verdad. Él necesita el apoyo. A mí se me acerca gordas, flacas, gringas, hasta camarógrafos y me quieren abrazar, porque ‘Cachay’ hay para todas”, indicó en comediante en tono de broma.

Por último, agregó : “Que se consiga otra mujer, si mujeres hay bastantes. Que va a negar (el ampay) , yo te conozco sinvergüenza. Yo voy a hablar, son la muchacha” , expresó ‘Cachay’.

Vicky Torero cachetea a Kike Suero tras supuesta infidelidad

Kike Suero pasó un incómodo momento durante una entrevista en el set de Magaly Medina, en el que estaba con su pareja y madre de su último hijo, Vicky Torero. El cómico fue a defenderse de la denuncia que le entabló su expareja por supuestamente haber abusado de una de sus hijas, pero salió mal parado tras revelarse una infidelidad.

La urraca mostró imágenes de él con una jovencita a las 4 de la mañana en Tacna, el pasado 3 de julio. Ante ello, su pareja se mostró incómoda porque no sabía del ampay. “Magaly, no me cambies de tema, quiero ir al tema de mis hijas”, dijo el humorista visiblemente nervioso.

“La mentira tiene patas cortas, la verdad. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero, indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

Vicky Torero perdió los papeles al enterarse EN VIVO de infidelidad de Kike Suero. Joven se retiró del set no sin antes insultarlo y golpearlo.

