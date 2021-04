El cómico Kike Suero afirmó que en los próximos días lanzará su programa ‘Suero para reír’, vía su canal oficial en YouTube y demás redes sociales, con un contenido renovado pues no habrán chistes ofensivos ni discriminatorios porque los tiempos han cambiado.

“En unos días debe salir mi nuevo programa ‘Suero para reír’, que se verá en mi canal de YouTube y redes sociales, y voy a marcar la diferencia porque dejaré de lado los chistes ofensivos y discriminatorios. Ha llegado el momento de renovar el humor nacional y hacer reír al público con un contenido diferente. Por muchos años he trabajado en la calle, pero todos debemos de tener un cambio. Estaré acompañado de mi hijo Jim y algunos chicos nuevos con mucho talento”, enfatizó el comediante de la calle.

PUEDES LEER: Magaly Medina reaparece en su cumpleaños junto a su hijo Gianmarco tras anunciar que se separa

Por otro lado, comentó que su relación con la bailarina Vicky Torero marcha cada día mejor. “Nos va muy bien, yo me siento muy feliz a su lado porque compartimos muchas cosas juntos en el día a día y es verdad, casi ni salgo de casa pues hay que cuidarse mucho por el virus. Menos mal que mi familia se encuentra sana, mi mamá se cuida mucho y eso me da cierta tranquilidad”, añadió Kike Suero.

‘KIKE ES UN HOMBRE CASERO’

Hace unos días, la bailarina Vicky Torero comentó que su relación amorosa con Kike Suero marcha cada día viento en popa, pues el cómico ha cambiado mucho y ahora es un hombre casero, pues le cocina siempre y suelen compartir el tiempo viendo películas.

“Nosotros estamos cada día mejor, disfrutamos al máximo cada momento que estamos juntos, es más, casi ni nos separamos, nos apoyamos en todo, somos uno. Ahora Kike es un hombre casero, me cocina siempre y vemos películas... me dicen que lo he domado. Se porta muy bien, es súper tranquilo y muy trabajador. Hay mucha confianza en nuestra relación”, señala.

Además, cuenta que estaría encantada y muy feliz si Dios los bendice con un bebé. “Si Dios me lo manda me encantaría, sería algo lindo para nosotros. Muchos dicen cosas falsas de nosotros, de que andamos separados pero es mentira”, agregó.

Finalmente, señala que alista un programa junto a Andy V en ‘Viva Tv’, donde habrá entrevistas a emprendedores y algunas secuencias de humor. “Va a ser algo novedoso, pues no solo vamos a mostrar diversos emprendimientos sino que haremos unas parodias, algunos sketchs para que sea mucho más entretenido”, finalizó.