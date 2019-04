Kike Suero le da con palo a los actuales cómicos de la calle: "Solo hablan groserías"

Kike Suero aseguró que le da pena el nivel actual del teatro de la calle porque abundan los insultos, agresiones y groserías para hacer reír y ofender al público.

“Actualmente el teatro de la calle está en una situación muy lamentable, me da mucha pena porque insultan, agreden y solo hablan groserías para hacer reír, ya no hay respeto para el público. Se ha visto por redes sociales, lo he visto en YouTube y me entristece que lo denigren de esa manera”, comentó.

“Extraño a personajes como ‘Tripa’, ‘El poeta de la calle’, ‘Cotito’, ‘Frejolito’, ‘Petete’ y otros”, dijo.

Recordemos que Kike Suero es uno de los cómicos ambulantes que gracias a su talento supo mantener en la televisión durante varias temporadas, en diversos programas cómicos.



Kike Suero actualmente forma parte del elenco del Reventonazo de la Chola, al lado de otros conocidos cómicos, entre ellos, Manolo Rojas.