Kike Suero y Vicky Torero anunciaron su matrimonio, donde el humorista reveló cómo fue la pedida de mano en Madrid a través de su cuenta de Instagram. No obstante, las imágenes no fue del agrado de Magaly Medina.

La ‘urraca’ se burló del viaje de la pareja y quedó sorprendida que la cumbiambera lo haya aceptado. “La llevó a fascinarla hasta Europa, seguro él está cumpliendo algunos contratos por allá y se paró en medio de la calle y le sacó un anillo. Después de todo lo que le ha hecho, yo que ella agarro el anillo y lo tiro a la calle ”, indicó.

Asimismo, comparó al cómico con otros personajes de la farándula que han realizado lo mismo alguna vez. “ Es una huachada, una peliculina. A lo ‘Deyvis’ pedir varias veces matrimonio y nunca casarte. Y a su hija lo aterrizó en una, le dijo: ‘papá, primero divórciate de mi mamá’”, señaló.

“Para qué le dan un anillo de compromiso si no se van a casar, si tienen un impedimento, al estilo Domínguez también. Domínguez antes daba anillos de compromiso y nunca se había divorciado de la primera muje r”, agregó.

Kike Suero ahora es fiel a Vicky Torero

Kike Suero habló con el Trome sobre su nueva vida amorosa con Vicky Torero. “ Estoy en mi casa, tranquilo , ya no estoy saliendo para ningún lado e incluso me han llamado para hacer un show en un lugar abierto, pero les he dicho que para otro momento será”, expresó.

“No es que me sobre la plata, vivo de mi arte, pero estoy priorizando mi familia. Estoy hogareño, cocino y plancho. Siempre lo he hecho, pero con la gran diferencia que ahora tengo un hogar y una excelente mujer a mi lado ”, finalizó.