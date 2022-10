¡SUFRE! Kike Suero salió al frente para defenderse del ampay con una joven que fue emitido mientras él y su pareja Vicky Torero estaban en el set de Magaly Medina. El humorista rompió en llanto y remarcó que no engañaría a su esposa.

“Vicky es una mujer que me cambió la vida. No sabes cómo. No sabes cómo esperé, para mí es un sueño estar con ella porque nosotros hemos pasado (muchas cosas)”, manifestó el cómico en “Dilo Fuerte”.

Kike Suero enfatizó que sufrió mucho y que su esposa Vicky Torero cambió su vida. “A mí me tocó pasar lo que tú has pasado alguna vez, pero Vicky fue lo mejor que me pudo pasar”, agregó.

No obstante, el cómico reconoció que ha cometido errores, pero enfatizó que no le fue infiel a su pareja y madre de su décimo hijo.

“Sí, cometo errores. ¿Sabes cuántas denuncias he tenido? 26. Era para irme preso. Yo pasé lo que tú pasaste. Tengo 3 años con Vicky y es lo mejor que Dios me pudo dar”, dijo.

Kike Suero estalló en llanto y aseguró que Vicky Torero es lo mejor que pudo haberle pasado en la vida.

